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«Филадельфия» продлит соглашение с вратарём Даниэлем Владаржем на пять лет — Лебрюн

«Филадельфия» продлит соглашение с вратарём Даниэлем Владаржем на пять лет — Лебрюн
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По информации инсайдера НХЛ Пьера ЛеБрюна, «Филадельфия Флайерз» продлит контракт с вратарем Даниэлем Владаржем на пять лет и $ 5,5 млн за сезон. Отмечается, что официальный анонс состоится 1 июля. Действующее соглашение голкипера со средней годовой зарплатой $ 3,35 млн рассчитано до 30 июня 2027 года.

Прошлый сезон стал для 28-летнего голкипера первым в составе «Флайерз» после четырёх лет в «Калгари Флэймз». Он провёл 52 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,42.

В плей-офф на счету Владаржа 10 игр и 92,2% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,18.

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