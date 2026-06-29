«Вегас» подписал трёхлетний контракт с вратарём Карлом Линдбомом

«Вегас Голден Найтс» объявил о подписании трёхлетнего контракта с вратарём Карлом Линдбомом. Кэпхит соглашения составляет $ 900 тыс.

23-летний Линдбом дебютировал в НХЛ в составе «Голден Найтс» 26 октября 2025 года. В своем дебютном сезоне в НХЛ Линдбом провёл восемь матчей и одержал свою первую победу 29 ноября 2025 года в матче с «Сан-Хосе Шаркс».

В АХЛ в составе «Хендерсон Сильвер Найтс» Линдбом одержал 24 победы в 37 матчах с коэффициентом надёжности 2,16 и процентом отражённых бросков 92,6%. Выдающийся сезон Линдбома принёс ему место во второй команде всех звёзд АХЛ, а также он был включён в состав команды Тихоокеанского дивизиона на Матч всех звёзд АХЛ 2026 года.

Линдбом представлял Швецию на международной арене, завоевав бронзовые медали на чемпионате мира среди юниоров до 18 лет в 2021 году и молодёжном чемпионате мира в 2022 году. Линдбом был выбран «Вегасом» в седьмом раунде драфта НХЛ 2021 года под общим 222-м номером.