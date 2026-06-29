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«Трактор» ведёт активный переговорный процесс с форвардом Евгением Дадоновым

«Трактор» ведёт активный переговорный процесс с форвардом Евгением Дадоновым
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Как стало известно «Чемпионату», «Трактор» ведёт активный переговорный процесс с 37-летним форвардом Евгением Дадоновым.

Экс-нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» является приоритетным вариантом для усиления команды среди игроков с российским паспортом. На данном этапе сам Дадонов ждёт предложений из-за океана и, если не будет трудоустроен в НХЛ, с большой долей вероятности подпишет контракт с «Трактором».

Летом 2025 года Дадонов подписал однолетний контракт на $ 1 млн с «Дэвилз». В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 россиянин провёл 23 игры и набрал одно (1+0) очко. Дадонов — воспитанник «Трактора». Он начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в челябинском клубе.

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