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Плющев — об «Авангарде»: Ги Буше в новом сезоне нужно доказывать свою состоятельность

Плющев — об «Авангарде»: Ги Буше в новом сезоне нужно доказывать свою состоятельность
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о переходе форварда Джоша Ливо в «Авангард». В прошлом сезоне канадец выступал за «Трактор», став лучшим снайпером и бомбардиром команды в чемпионате КХЛ с 65 (26+39) очками в 62 матчах.

«Главному тренеру омичей [Ги Буше] в новом сезоне нужно кровь из носу доказывать свою состоятельность и амбиции на Кубок Гагарина. В прошлом сезоне именно тренерский штаб упустил и бездарно проиграл серию [«Локомотиву» в полуфинале] – любой специалист подтвердит, что допускать такого было нельзя. Теперь им нужен результат.

Тренер подбирает хоккеистов, ярко проявивших себя ранее. Но впишутся ли они в систему, которая должна работать бесперебойно, – большой вопрос. Пресс со стороны омских болельщиков будет колоссальным, второго такого провала местная хоккейная общественность просто не потерпит», — приводит слова Плющева «Татар-информ».

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