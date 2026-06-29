Гендиректор минского «Динамо»: нам нужен современный иностранный тренер из НХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о поиске нового главного тренера. Ранее клуб покинул Дмитрий Квартальнов, отработавший в столице Беларуси три сезона.

«С удовольствием уже сегодня определились бы с белорусским тренером, если бы кто-то в данный момент был готов возглавить то усовершенствованное «Динамо», которое задало планку. Ниже не можем опускаться. У нас хорошие белорусские тренеры, которые находятся в стадии дополнительного обучения психологической уверенности для того, чтобы в скором будущем эту позицию занять.

Но сегодня учитываем наш вектор развития, а именно сильные, профессиональные, с большим опытом легионеры, которые могут взять нашу молодёжь на обучение, как это было с Пинчуком, Бориковым, Морозом и другими ребятами, которые уже сегодня играют в НХЛ. Пока придерживаемся такого вектора, поэтому нам нужен современный иностранный тренер. Из НХЛ или системы НХЛ», – цитирует Баскова Sport5.by.

Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 2023 года работает помощником тренера в «Вегасе».