Генменеджер «Вашингтона»: пока Овечкин обдумывает решение, нам удалось кое-что предпринять

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о последних трансферах в команде. Столичный клуб подписал контракты с нападающими Алексом Таком и Джорданом Кайру.

«Этим летом у нас сложилось удачное сочетание: были активы для обмена и много места под потолком зарплат. Это дало нам возможность предпринять некоторые шаги, пока Ови обдумывает своё решение. У нас также будут списки кандидатов на усиление 1 июля. Они будут из разных ценовых сегментов, чтобы мы могли посмотреть, что соответствует нашим возможностям», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ.

Контракт 40‑летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге.