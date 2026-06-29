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Барабанов подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом», Бывальцев — с «Ак Барсом»

Барабанов подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом», Бывальцев — с «Ак Барсом»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Барабанов подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом», а форвард Алексей Бывальцев — с «Ак Барсом». В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

«Александр Барабанов подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом», Алексей Бывальцев — на такой же срок с «Ак Барсом», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В прошедшем сезоне 32-летний Барабанов провёл 84 матча за «Ак Барс» с учётом плей-офф и набрал 67 очков — забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.

На счету 32-летнего Бывальцева три сезона в «Автомобилисте», 226 матчей и 65 (23+42) очков.

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