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Нападающий Егор Корбит заключил контракт с «Адмиралом»

Нападающий Егор Корбит заключил контракт с «Адмиралом»
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Нападающий Егор Корбит заключил двусторонний контракт с «Адмиралом» до конца сезона-2026/2027, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Воспитанник московских хоккейных школ в КХЛ провёл два сезона в составе «Нефтехимика», сыграл 36 матчей и набрал семь (5+2) очков. В прошлом сезоне выступал за «Ростов» из ВХЛ. В 42 матчах набрал 20 (9+11) очков. Всего на счету хоккеиста 173 матча в ВХЛ и 75 (41+34) очков.

Ранее «Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Данилой Квартальновым. Ранее новый генеральный директор «Адмирала» Виктор Гордиюк заявил, что клуб меняет вектор развития. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков.

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