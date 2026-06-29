Сын Игинлы — о выборе на драфте НХЛ: постараюсь доказать хейтерам, что они неправы

17-летний нападающий Джо Игинла, выбранный «Калгари Флэймз» на драфте-2026 под общим 65-м номером, рассказал, что его отец Джером Игинла никак не повлиял на решение клуба. Джером провёл в составе «Флэймз» 16 сезонов и на протяжении девяти лет был капитаном, а на данный момент занимает должность специального советника генерального менеджера Крэйга Конроя.

«Первое, что он сказал, – что он к этому не имеет никакого отношения. Это было приятно, потому что, очевидно, люди всегда что-то говорят: мол, твой отец связан с «Флэймз» или сам там играл. Понятно, что хейтеры всегда найдут что сказать и люди будут обсуждать твоего отца, но, думаю, на этом этапе карьеры я уже слышал, наверное, все возможные колкости и оскорбления в его адрес. Так что я просто выйду на лёд и постараюсь доказать, что они неправы», – цитирует Игинлу Sportsnet.

На драфтах были выбраны все три ребёнка Джерома — ещё до Джо и Джейд на драфте НХЛ в 2024 году был выбран их брат Тидж. Сам Джером был выбран под общим 11-м номером на драфте НХЛ — 1995 и выступал в НХЛ до 2017 года.