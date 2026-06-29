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«Наши двери всегда открыты для него». Гендиректор минского «Динамо» — о вратаре Колосове

«Наши двери всегда открыты для него». Гендиректор минского «Динамо» — о вратаре Колосове
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков высказался о том, как формируется состав клуба на следующий сезон.

– На сегодняшний день у нас из подписанных контрактов семь защитников, четыре вратаря, 12 нападающих. Есть шесть или восемь игроков, защищённых правами. Поэтому в любом случае стараемся сохранить тот костяк, который у нас был на протяжении крайнего сезона, и укрепить его новыми лицами.

– Алексея Колосова вам интересно вернуть из-за океана?
– Колосов всегда был в поле нашего зрения, и он интересен нам до сих пор. Мы не хотим мешать ему добиваться мечты, поэтому, если на сегодняшний день он востребован в НХЛ, не будем его перетягивать. Если появятся у него какие-то сложности или собственное желание вернуться в «Динамо», наши двери всегда для него открыты, – цитирует Баскова Sport5.by.

24-летний Колосов провёл большую часть сезона-2025/2026 в составе команды «Лихай Вэлли Фантомс» Американской хоккейной лиги. На его счету 38 матчей и две игры «на ноль». В мае 2026 года «Филадельфия» продлила контракт с Колосовым ещё на один сезон.

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