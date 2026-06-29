Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Никулин может стать лидером «Сибири»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о перспективах форварда Степана Никулина в «Сибири». Никулин перешёл в новосибирский клуб 25 июня. «Локомотив» не стал повторять оффершит ограниченно свободному агенту.

«Конечно, Никулин может стать лидером «Сибири». Он очень здорово проявлял себя в Молодёжной хоккейной лиге. Прошлый сезон для него сложился не лучшим образом, но мы помним, что Никулин – хороший снайпер. У него высокий уровень», – цитирует Конькова «Сила спорта».

Никулин – воспитанник ярославского хоккея. Всю клубную карьеру провёл в системе «Локомотива», дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/2022. На счету нападающего 237 игр в лиге, 36 заброшенных шайб и 58 результативных передач.