Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — о драфте НХЛ: качество нашей молодёжи оказалось крайне средним

Плющев — о драфте НХЛ: качество нашей молодёжи оказалось крайне средним
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что на прошедшем драфте НХЛ — 2026 выбрали 25 российских хоккеистов.

«Вроде бы выбрано два с половиной десятка наших юниоров, представительство хоть и среднее, но не критическое. Однако самое тревожное то, что о подавляющем большинстве вспомнили в поздних раундах, что называется, за сто первым километром. То есть качество нашей молодёжи оказалось крайне средним. Не увидели ни одного яркого российского хоккеиста, ни одной потенциальной звезды.

— В чём причина?
— Мы перестали воспитывать молодых игроков. Наши конкуренты каждый год выдают только под первый раунд драфта по пять-шесть талантов, тогда как мы отстаём в разы. Налицо системный сбой в подготовке. С этим слепым копированием НХЛ, где собраны лучшие хоккеисты мира, которых и тренировать-то по большому счёту уже не надо, мы потеряли традиции нашей тренерской школы. А одна из этих традиций — молодёжь нужно много и правильно тренировать! – цитирует Плющева Russia-Hockey.

Материалы по теме
25 россиян обзавелись клубами НХЛ! Полный список наших на драфте сильнейшей лиги мира
25 россиян обзавелись клубами НХЛ! Полный список наших на драфте сильнейшей лиги мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android