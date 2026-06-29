Плющев — о драфте НХЛ: качество нашей молодёжи оказалось крайне средним

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что на прошедшем драфте НХЛ — 2026 выбрали 25 российских хоккеистов.

«Вроде бы выбрано два с половиной десятка наших юниоров, представительство хоть и среднее, но не критическое. Однако самое тревожное то, что о подавляющем большинстве вспомнили в поздних раундах, что называется, за сто первым километром. То есть качество нашей молодёжи оказалось крайне средним. Не увидели ни одного яркого российского хоккеиста, ни одной потенциальной звезды.

— В чём причина?

— Мы перестали воспитывать молодых игроков. Наши конкуренты каждый год выдают только под первый раунд драфта по пять-шесть талантов, тогда как мы отстаём в разы. Налицо системный сбой в подготовке. С этим слепым копированием НХЛ, где собраны лучшие хоккеисты мира, которых и тренировать-то по большому счёту уже не надо, мы потеряли традиции нашей тренерской школы. А одна из этих традиций — молодёжь нужно много и правильно тренировать! – цитирует Плющева Russia-Hockey.