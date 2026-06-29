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«Мы никуда не торопимся». Бабаев — об отсутствии контракта у Евгения Кузнецова

«Мы никуда не торопимся». Бабаев — об отсутствии контракта у Евгения Кузнецова
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Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал отсутствие контракта у нападающего Евгения Кузнецова. Ранее в СМИ появилась информация, что «Нефтехимик» решил не подписывать контракт с хоккеистом из-за завышенных финансовых требований.

– Не могу комментировать. Мне «Нефтехимик» ничего не говорил. Мы общались с этим клубом, но конкретных переговоров не было.

– С другими клубами более конкретные переговоры?
– Да, у нас есть конкретные переговоры. Разговариваем, смотрим. Честно говоря, мы никуда не торопимся.

– Нет дедлайна по подписанию контракта?
– Куда нам торопиться? Ещё месяц до начала лагеря. Все ждут иностранцев. Посмотрим, кого они дождутся. И будут ли эти иностранцы лучше, чем Кузнецов, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

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