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«Ак Барс» подписал контракт с сыном главного тренера Анвара Гатиятулина

«Ак Барс» подписал контракт с сыном главного тренера Анвара Гатиятулина
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«Ак Барс» подписал новые контракты с нападающими Артемием Гатиятулиным и Раилем Хусаеновым, а также защитником Семёном Бурковым. Новые соглашения с игроками действуют до 31 мая 2028 года. Отметим, что Артемий является сыном главного тренера казанского клуба Анвара Гатиятулина.

В прошлом сезоне 19-летний Гатиятулин провёл в МХЛ 24 матча за «Ирбис» и 16 встреч за «Спутник», заработав 10 очков (пять голов и пять результативных передач). Всего в МХЛ на счету нападающего 74 матча и 13 набранных очков (шесть голов и семь передач).

Артемий Гатиятулин — воспитанник «Трактора». Выступал в команде «Белые Медведи» в сезоне-2023/2024.

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