«Смотрел на этих игроков по телевизору». 19-летний форвард «Трактора» — о дебюте в КХЛ

19-летний нападающий «Трактора» Степан Горбунов высказался об игре против форварда «Локомотива» Александра Радулова. Горбунов дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне-2025/2026.

«После некоторых матчей ловил себя на мысли, что пять-шесть лет назад смотрел на этих игроков по телевизору, как они выигрывали кубки, забивали голы, а сейчас сам сыграл против них.

Первым в голову приходит Радулов – думаю, так у любого молодого игрока (улыбается). Помню, как он забивал голы за сборную на чемпионате мира, играя в зелёных крагах. А тут в своей первой игре я выхожу против него и мы вместе боремся у борта.

Много таких игроков можно назвать – Никита Гусев, который забивал на Олимпиаде, другие ребята. Если взять любого возрастного игрока в КХЛ, там столько опыта – нам, молодым, пока о таком опыте остаётся только мечтать», — цитирует Горбунова сайт КХЛ.