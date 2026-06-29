Инсайдер НХЛ: «Монреаль» готовит крупное предложение для Кирилла Марченко

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что «Монреаль Канадиенс» готовит крупное предложение для российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Ранее стало известно, что россиянин не планирует продлевать контракт с «жакетами». Контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«По моим данным, «Монреаль» готовит крупное, просто гигантское предложение для Марченко», — сказал Серавалли в эфире подкаста Big Show.

В минувшей регулярке Марченко провёл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встреч и 208 (102+106) очков.