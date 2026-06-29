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Инсайдер НХЛ: «Монреаль» готовит крупное предложение для Кирилла Марченко

Инсайдер НХЛ: «Монреаль» готовит крупное предложение для Кирилла Марченко
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что «Монреаль Канадиенс» готовит крупное предложение для российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Ранее стало известно, что россиянин не планирует продлевать контракт с «жакетами». Контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«По моим данным, «Монреаль» готовит крупное, просто гигантское предложение для Марченко», — сказал Серавалли в эфире подкаста Big Show.

В минувшей регулярке Марченко провёл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встреч и 208 (102+106) очков.

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