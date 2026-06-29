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Коньков: Кирилл Марченко вправе рассчитывать на очень хороший контракт

Коньков: Кирилл Марченко вправе рассчитывать на очень хороший контракт
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о нападающем «Коламбус Блю Джекетс» Кирилле Марченко. Срок контракта игрока с кэпхитом $ 3,85 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027. Ранее стало известно, что россиянин не планирует продлевать контракт с «жакетами». Марченко активно интересуется «Монреаль Канадиенс».

«Безусловно, Марченко для «Коламбуса» – один из лидеров и ключевых игроков. Своей игрой Кирилл уже всё доказал, поэтому он вправе рассчитывать на очень хороший контракт. Думаю, что он будет в районе пяти-шести лет. Следующий сезон будет очень важным в трансферном плане. Может быть, какой-то клуб НХЛ захочет усилиться перед дедлайном? В целом Марченко – одна из ключевых фигур в своей команде», – цитирует Конькова «Сила спорта».

Напомним, контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027. В минувшей регулярке Марченко провёл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встреч и 208 (102+106) очков.

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