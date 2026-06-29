Крикунов прокомментировал итоги драфта НХЛ — 2026

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о прошедшем драфте НХЛ, по итогам которого было выбрано 25 россиян.

«В России пропала талантливая молодёжь? Нет, у нас есть интересные ребята. И я не думаю, что они хуже. Просто они все играют здесь, внутри России. Их нет на молодёжных международных турнирах, они не играют на ЧМ. Поэтому их не видят и берут более понятных для себя ребят», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Первым выбранным на драфте НХЛ 2026 года россиянином стал Илья Морозов, который выступает в NCAA за команду университета Майами. Хоккеист был задрафтован под 20-м номером клубом «Баффало Сэйбрз».