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«Пообщались про жизнь после спорта!» Григорий Панин выложил фото с Данисом Зариповым

«Пообщались про жизнь после спорта!» Григорий Панин выложил фото с Данисом Зариповым
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о встрече с трёхкратным чемпионом мира по хоккею и пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым.

«Иногда очереди на заправках бывают полезными: встретился с легендой – Данисом Зариповым. Пообщались про жизнь после спорта!» – написал Панин в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Григория Панина

Напомним, 40-летний Панин ранее продлил контракт с уфимским клубом на год. В минувшем сезоне Григорий провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых он отметился четырьмя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+11». В плей-офф на счету защитника 10 игр и один ассист.

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