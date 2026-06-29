Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Авто» Гамзаков — о своём стиле: в детстве нравилась игра Нестерова

Защитник «Авто» Гамзаков — о своём стиле: в детстве нравилась игра Нестерова
Комментарии

Защитник «Авто» Михаил Гамзаков рассказал об изменениях в своей игре и ответил на вопрос, стиль каких хоккеистов ему импонирует.

– К 19 годам провести три сезона в МХЛ – не такое частое явление. Как оцениваешь изменения в своей игре за это время?
– Первый сезон был скорее вкатывающийся. Я был молодым, в команде было много более опытных ребят, следил за ними, смотрел, как играли. Второй сезон уже пошёл по накатанной, подключали к ВХЛ, КХЛ, и как-то стало проще играть в молодёжке. С третьего сезона стало достаточно легко, теперь хочется больше играть на взрослом уровне.

– Как удаётся оттачивать атакующие навыки с течением времени?
– Это с детства у меня пошло, мне всегда нравилось подключаться к атаке. В детстве меня иногда пробовали даже в нападении, но не получалось. В защите всё отлично: могу и в обороне сыграть, и подключаться в атаку.

– На основе игры какого защитника моделировал свой стиль?
– В детстве мне нравилась игра Никиты Нестерова. Сейчас хочется отметить Расмуса Далина, Кейла Макара – очень хорошие защитники, среди россиян импонирует Александр Никишин, – приводит слова Гамзакова официальный сайт МХЛ.

Материалы по теме
В КХЛ осталось две российские звезды с Кубком Стэнли. И обе до сих пор без работы
В КХЛ осталось две российские звезды с Кубком Стэнли. И обе до сих пор без работы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android