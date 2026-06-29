Защитник «Авто» Гамзаков — о своём стиле: в детстве нравилась игра Нестерова

Защитник «Авто» Михаил Гамзаков рассказал об изменениях в своей игре и ответил на вопрос, стиль каких хоккеистов ему импонирует.

– К 19 годам провести три сезона в МХЛ – не такое частое явление. Как оцениваешь изменения в своей игре за это время?

– Первый сезон был скорее вкатывающийся. Я был молодым, в команде было много более опытных ребят, следил за ними, смотрел, как играли. Второй сезон уже пошёл по накатанной, подключали к ВХЛ, КХЛ, и как-то стало проще играть в молодёжке. С третьего сезона стало достаточно легко, теперь хочется больше играть на взрослом уровне.

– Как удаётся оттачивать атакующие навыки с течением времени?

– Это с детства у меня пошло, мне всегда нравилось подключаться к атаке. В детстве меня иногда пробовали даже в нападении, но не получалось. В защите всё отлично: могу и в обороне сыграть, и подключаться в атаку.

– На основе игры какого защитника моделировал свой стиль?

– В детстве мне нравилась игра Никиты Нестерова. Сейчас хочется отметить Расмуса Далина, Кейла Макара – очень хорошие защитники, среди россиян импонирует Александр Никишин, – приводит слова Гамзакова официальный сайт МХЛ.