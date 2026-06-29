Плющев — о Билялове: не видел, чтобы он создал для команды какие-то проблемы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.

– Вам не кажется, что «Ак Барсу» стоит уже наконец подумать о новом вратаре? Билялов – добротный вратарь, он два раза выходил в финал, но оба проиграл. Как будто бы это всё-таки не голкипер под чемпионские задачи.

– Во-первых, проигрывает команда, а не вратарь. Я не видел, чтобы он напускал каких-то «бабочек», пенок и так далее, чтобы он создал для команды какие-то проблемы.

Есть команда, у каждого своя роль, и, если команда не забивает, на вратаря пенять особенно нельзя. Как будет строить команду тренер в новом сезоне, я не знаю. Если бы меня спросили, как я бы строил, это другой вопрос. Но совершенно понятно, что тренер знает игроков, знает команду, знает те претензии, которые есть у него к хоккеистам, а игроки знают требования тренера. Вот и всё.

Поэтому пускай выстраивает. Я вообще не сторонник логики: «Давайте купим этого, давайте купим того, пятого, 10-го». В своё время в Казани стоял вопрос с приобретением иностранного вратаря. Один из руководителей республики сказал: «У нас что, нет денег? Иди, конечно, и ищи вратаря». Но ведь команда не строится на легионерах и на покупных игроках. Команда – это команда, и у неё в первую очередь должен быть дух, – приводит слова Плющева «Татар-информ».