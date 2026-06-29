Защитник системы «Металлурга» Полтавчук высказался об игре в КХЛ

19-летний защитник системы «Металлурга» Никита Полтавчук высказался об игре в Континентальной хоккейной лиге. Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2025/2026.

– Довольны своей игрой, развитием или хотелось большего?

– Конечно, хотелось большего. Хотелось провести весь сезон в одной команде, желательно в первой, в «Металлурге». Но получилось так, как получилось. В то же время это был хороший опыт. В каждой команде – свои требования, приходилось подстраиваться. Считаю, что сезон прошёл нормально. Не скажу, что хорошо, но и не плохо.

– Голова кругом не шла? Сегодня играете за «Магнитку», завтра за – «Стальных Лисов». Сложно постоянно перестраиваться?

– Требования везде, можно сказать, похожие. Может, немного различается тактика, а так просто выходишь и играешь.

– У вас были матчи за «Металлург». Что вы из них вынесли?

– Пас через центр больше не отдавать. Это я точно запомнил. Думаю, больше такого не будет. С диагоналями тоже надо быть аккуратнее. В целом получил хороший опыт, побыл рядом с мужиками, поварился в этой атмосфере. Мне понравилось. И баллоны впервые в жизни попробовал.

– Сильно себя корили за тот пас через центр?

– Было очень неприятно. Всё-таки первый матч после долгой паузы в КХЛ. Но нельзя слишком долго себя за ошибки винить. Нужно их запоминать и больше не повторять.

– Если бы можно было вернуться в тот момент, сыграли бы иначе?

– Да. Просто отдал бы от борта назад под раскат. Центральный спокойно подобрал бы шайбу за воротами. Лучше было бы сыграть проще, — приводит слова Полтавчука официальный сайт МХЛ.