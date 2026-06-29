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Никишин хочет зарабатывать больше $ 10 млн в год по новому контракту — Буччигросс

Никишин хочет зарабатывать больше $ 10 млн в год по новому контракту — Буччигросс
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин хочет значительного увеличения зарплаты по новому контракту. Об этом заявил журналист ESPN Джон Буччигросс.

«Никишин запрашивает большую сумму, похоже, восьмизначную», — приводит слова Буччигросса NHL Rumour Report в социальной сети Х.

Действующий контракт 24‑летнего россиянина с «ураганами» истекает в 2026 году, после этого он станет ограниченно свободным агентом. По данным из открытых источников, нынешний оклад Александра составляет $ 925 тыс. за сезон. По итогам сезона-2025/2026 Никишин в составе «Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли.

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