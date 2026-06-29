«Баффало» подписал шестилетний контракт с форвардом Беком Маленстином

«Баффало Сэйбрз» объявили о подписании шестилетнего контракта с нападающим Беком Маленстином. Зарплата игрока по новому контракту составит $ 2,9 млн в год. 28-летний хоккеист мог стать неограниченным свободным агентом 1 июля.

Маленстин пополнил состав команды в сезоне-2024/2025. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 81 матч, в которых отметился семью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В плей-офф на его счету 13 игр, один гол и два ассиста.

Всего в НХЛ Бек сыграл 262 встречи, забросил 19 шайб и сделал 29 результативных передач при показателе полезности «-16». Также в его активе 17 игр в плей-офф и 3 (1+2) очка. Канадец был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в пятом раунде под общим 145-м номером на драфте НХЛ 2016 года.