Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Маленстин высказался о продлении контракта с «Баффало»

Нападающий Маленстин высказался о продлении контракта с «Баффало»
Комментарии

Нападающий Бек Маленстин прокомментировал продление контракта с «Баффало Сэйбрз» на шесть лет. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2031/2032.

«Я из тех, кто всегда старается играть в жёсткий, силовой и быстрый хоккей. Думаю, бывают моменты, когда ты создаёшь для себя немного больше пространства, но не используешь его. Думаю, в этом году я смог сделать шаг в этом направлении, стал играть чуть более агрессивно.

Лично для меня участие в этом проекте в этом году было чем-то особенным. Вокруг меня была потрясающая команда — от сотрудников до игроков. А быть частью сообщества и находиться на арене вместе с болельщиками — это что-то особенное, и я бы с удовольствием продолжил в этом участвовать», — приводит слова Маленстина пресс-служба «Баффало».

Материалы по теме
В «Баффало» высказались о выборе россиянина Ильи Морозова на драфте-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android