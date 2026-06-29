Нападающий Маленстин высказался о продлении контракта с «Баффало»

Нападающий Бек Маленстин прокомментировал продление контракта с «Баффало Сэйбрз» на шесть лет. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2031/2032.

«Я из тех, кто всегда старается играть в жёсткий, силовой и быстрый хоккей. Думаю, бывают моменты, когда ты создаёшь для себя немного больше пространства, но не используешь его. Думаю, в этом году я смог сделать шаг в этом направлении, стал играть чуть более агрессивно.

Лично для меня участие в этом проекте в этом году было чем-то особенным. Вокруг меня была потрясающая команда — от сотрудников до игроков. А быть частью сообщества и находиться на арене вместе с болельщиками — это что-то особенное, и я бы с удовольствием продолжил в этом участвовать», — приводит слова Маленстина пресс-служба «Баффало».