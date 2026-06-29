«Адмирал» подписал пробный контракт с форвардом Павлом Анохиным

«Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Павлом Анохиным. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

21-летний хоккеист — воспитанник школы «Крылья Советов». В МХЛ Павел провёл 110 встреч, выступая за команды «Реактор» и «Тайфун». На его счету 53 (24+29) очка. Кроме того, нападающий привлекался к матчам КХЛ, где провёл две игры за «Нефтехимик».

В сезоне-2025/2026 игрок выступал в составе команды НМХЛ «Рязань-ВДВ». Он провёл за команду 45 встреч, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей.

По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» набрал 52 очка и занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.