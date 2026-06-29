Арсений Грицюк — о Бобе Хартли: это такой тренер, который перевернул во мне игрока

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о работе с тренером Бобом Хартли в «Авангарде».

«Я пришёл на сборы, как бы понимаю, что всё, пришло моё время заходить в КХЛ. Я понимаю, что могу здесь играть. Провёл предсезонку с ним [Хартли]. Он меня ставил во все ключевые моменты. Я чувствовал уверенность в себе. Понимал, что готов заходить в эту команду.

У меня собрание перед сезоном или на старте сезона. Я что-то играю там прямо мало. Либо третье звено, либо вообще не играю. Он что-то мне: «Где ты себя вообще видишь в команде?» А там доска [со звеньями]. И он мне вот так: «Где ты себя видишь? Вот ты, твоя табличка». Вот так меня в пятое звено ставит: «Я тебя вижу вот здесь». Я стою такой: «Нет».

А там все тренеры сидят. Он меня вызвал, а я: «Нет». Он такой: «А где ты себя видишь?» Я говорю: «Там, в первом звене». Он говорит: «Вместо кого?» Я называю игрока, вместо кого я себя вижу. Он меня ставит на его место и такой: «Нет, ты будешь вот здесь вот». И в пятое звено. Я стою, ему говорю: «Нет, я буду в первом звене».

Начинается разговор, он мне: «Ты понимаешь, что я хочу тебе помочь стать лучше?» Я ему говорю: «Нет, мне кажется, вы хотите во мне убить хоккеиста». И просто ухожу. И всё. Это было жёстко вообще. Со мной не общались тренеры неделю. Позвонил сразу агенту, говорю: «Всё, по ходу, я закончил с этой командой, с этой системой».

А он со мной вообще не здоровался. То есть мы как враги ходили. После этого собрания сразу зашли тренеры. По очереди нашли меня в раздевалке: «Пойдём, поговорим. Ты что делаешь? Ты вообще с ума сошёл?» Я говорю: «Не могу, всё, не могу терпеть. Я терпел год прошлый, не играл ни фига». Это ментально убивает.

Проходит какой-то период времени, он меня ставит в третье звено с нормальными ребятами. Мы играем, забиваем, потом он мне чуть больше игрового времени даёт, большинство. Прошло, наверное, полсезона, и потом уже играл в первом звене, в первом большинстве. Я там был лучшим, по-моему, снайпером сезона. У меня 22 гола было. Лучшим новичком сезона стал.

Понятно, мы начали потом общаться. То есть он подойдёт, скажет: «Вот здесь ты мог сыграть лучше». Я говорю: «Знаю. Я анализирую игру. Понимаю, где мне сыграть лучше». Он такой: «Всё, давай, хочешь со мной поговорить, приходи, поговорим».

После сезона у нас собрание, сезон закончился, мы вылетели из плей-офф, как раз у него контракт заканчивался, он улетал в Америку. Мы сели с ним вдвоём, и он: «Ты понимаешь, что я тебя проверял морально? Насколько ты готов вообще сюда заходить. Не держи на меня зла, что я тебя воспитывал так долго. Но я горжусь, что ты прошёл такой этап». И я просто стою, говорю: «Блин, спасибо вам большое, очень признателен».

И до сих пор мы на связи. Это, наверное, такой тренер, который вот именно перевернул во мне игрока. То есть надо было где-то переступить через себя. Но я думал, что в сентябре-октябре закончу с хоккеем», – сказал Грицюк в видео на YouTube-канале «Трибуна».