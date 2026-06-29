Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Локомотива» Сурин ответил, за кого болеет на чемпионате мира по футболу

Форвард «Локомотива» Сурин ответил, за кого болеет на чемпионате мира по футболу
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу 2026 года, а также ответил, какие футбольные команды поддерживает.

— Кто победит на чемпионате мира?
— Португалия.

— Вы болеете за Португалию?
— Да.

— За кого конкретно болеете в Португалии?
— Криштиану Роналду.

— Кто будет лучшим бомбардиром чемпионата мира?
— Криштиану Роналду.

— За какие футбольные клубы болеете?
— «Реал» Мадрид, «Краснодар» из РПЛ симпатичен. Ну и, наверное, «Манчестер Юнайтед» тоже нравится, — сказал Сурин в видео в телеграм-канале «Локомотива».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Крикунов — о Сурине: ему надо пробовать себя в НХЛ, молодых надо отпускать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android