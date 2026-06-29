Форвард «Локомотива» Сурин ответил, за кого болеет на чемпионате мира по футболу

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу 2026 года, а также ответил, какие футбольные команды поддерживает.
— Кто победит на чемпионате мира?
— Португалия.
— Вы болеете за Португалию?
— Да.
— За кого конкретно болеете в Португалии?
— Криштиану Роналду.
— Кто будет лучшим бомбардиром чемпионата мира?
— Криштиану Роналду.
— За какие футбольные клубы болеете?
— «Реал» Мадрид, «Краснодар» из РПЛ симпатичен. Ну и, наверное, «Манчестер Юнайтед» тоже нравится, — сказал Сурин в видео в телеграм-канале «Локомотива».
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.