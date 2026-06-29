Форвард «Локомотива» Сурин ответил, за кого болеет на чемпионате мира по футболу

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу 2026 года, а также ответил, какие футбольные команды поддерживает.

— Кто победит на чемпионате мира?

— Португалия.

— Вы болеете за Португалию?

— Да.

— За кого конкретно болеете в Португалии?

— Криштиану Роналду.

— Кто будет лучшим бомбардиром чемпионата мира?

— Криштиану Роналду.

— За какие футбольные клубы болеете?

— «Реал» Мадрид, «Краснодар» из РПЛ симпатичен. Ну и, наверное, «Манчестер Юнайтед» тоже нравится, — сказал Сурин в видео в телеграм-канале «Локомотива».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.