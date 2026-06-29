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«Нэшвилл» приобрёл форварда Нильса Хёгландера у «Ванкувера» в результате обмена

«Нэшвилл» приобрёл форварда Нильса Хёгландера у «Ванкувера» в результате обмена
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«Нэшвилл Предаторз» объявил о приобретении нападающего Нильса Хёгландера у «Ванкувер Кэнакс» в обмен на выбор «Колорадо Эвеланш» в третьем раунде драфта НХЛ 2029 года.

25-летний Хёгландер в минувшем регулярном чемпионате провёл 38 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Бо́льшую часть сезона-2025/2026 форвард пропустил из-за травмы. Всего на счету Нильса 331 игра в регулярках НХЛ и 120 (60+60) очков. Также в его активе 11 матчей в плей-офф, один гол и один ассист.

Хёгландер был выбран «Ванкувером» во втором раунде под общим 40-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

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