Брендан Галлахер перешёл в «Ванкувер» из «Монреаля», в котором провёл 14 сезонов

«Ванкувер Кэнакс» объявил о приобретении нападающего Брендана Галлахера у «Монреаль Канадиенс» в обмен на будущие компенсации. «Канадиенс» также сохранят за собой 50% зарплаты хоккеиста.

34-летний Галлахер в минувшем регулярном чемпионате провел 77 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. Также на его счету три игры в плей-офф и один гол.

Брендан выступал за «Монреаль» с сезона-2012/2013 и провёл в команде 14 сезонов. Всего он сыграл 911 встреч в регулярках НХЛ, набрав 487 (246+241) очков при показателе полезности «+26». Также форвард провёл 79 игр в плей-офф, где забил 14 голов и сделал 20 передач.

Галлахер был выбран «Канадиенс» в пятом раунде под общим 147-м номером на драфте НХЛ 2010 года.