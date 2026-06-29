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Брендан Галлахер перешёл в «Ванкувер» из «Монреаля», в котором провёл 14 сезонов

Брендан Галлахер перешёл в «Ванкувер» из «Монреаля», в котором провёл 14 сезонов
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«Ванкувер Кэнакс» объявил о приобретении нападающего Брендана Галлахера у «Монреаль Канадиенс» в обмен на будущие компенсации. «Канадиенс» также сохранят за собой 50% зарплаты хоккеиста.

34-летний Галлахер в минувшем регулярном чемпионате провел 77 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. Также на его счету три игры в плей-офф и один гол.

Брендан выступал за «Монреаль» с сезона-2012/2013 и провёл в команде 14 сезонов. Всего он сыграл 911 встреч в регулярках НХЛ, набрав 487 (246+241) очков при показателе полезности «+26». Также форвард провёл 79 игр в плей-офф, где забил 14 голов и сделал 20 передач.

Галлахер был выбран «Канадиенс» в пятом раунде под общим 147-м номером на драфте НХЛ 2010 года.

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