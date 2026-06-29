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«Каролина» сделала квалификационное предложение Никишину

«Каролина» сделала квалификационное предложение Никишину
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«Каролина Харрикейнз» сделала квалификационное предложение российскому защитнику Александру Никишину. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В июне россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «ураганов». Ранее сообщалось, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина.

Помимо Александра, квалификационное предложение также получил российский нападающий «Харрикейнз» Виктор Неучев. Игроки могут принять оффер с 1 июля до 15 июля, при этом Никишин не имеет права получать предложения от других клубов НХЛ. Ещё один россиянин, вратарь Амир Мифтахов, предложения не получил и станет неограниченно свободным агентом.

24-летний Никишин дебютировал в НХЛ в составе «Каролины» в 2025 году по ходу плей-офф. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 81 матч, где набрал 33 (11+22) очка, а в 17 играх розыгрыша Кубка Стэнли — 2026 отметился одной голевой передачей.

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