«Флорида» приобрела права на Радко Гудаса у «Анахайма», защитник станет НСА 1 июля

«Флорида Пантерз» объявила о приобретении прав на защитника Радко Гудаса у «Анахайм Дакс» в обмен на права на нападающего Эй Джей Грира. Оба хоккеиста станут неограниченно свободными агентами 1 июля.

36-летний Гудас в минувшем регулярном чемпионате провёл 56 матчей за «уток», набрав 13 (2+11) очков. Он стал лучшим защитником «Анахайма» по количеству силовых приёмов (164). Радко был капитаном «Дакс» с сезона-2024/2025. Всего на его счету 885 встреч в регулярках НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Филадельфию Флайерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Флориду» и «Анахайм».

Защитник был выбран «Тампой» в третьем раунде под общим 66-м номером на драфте НХЛ 2010 года.