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Никита Гребёнкин получил квалификационное предложение от «Филадельфии»

Никита Гребёнкин получил квалификационное предложение от «Филадельфии»
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«Филадельфия Флайерз» сделала квалификационные предложения нападающим Никите Гребёнкину и Тревору Зеграсу, а также защитникам Джейми Драйсдейлу и Хантеру Макдональду. Об этом сообщает NHL News в социальной сети Х.

Отмечается, что не получили оффер форварды Филип Томасино, Бретт Харрисон, Такер Робертсон, Карсен Дорварт, защитники Кристиан Кайру и Артём Гурьев. Следовательно, они все станут неограниченно свободными агентами 1 июля.

23-летний Гребёнкин провёл в минувшем сезоне 55 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «-10». Никита был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

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