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Генменеджер «Колорадо» — о Ничушкине: мы бы не выиграли Кубок Стэнли в 2022-м без него

Генменеджер «Колорадо» — о Ничушкине: мы бы не выиграли Кубок Стэнли в 2022-м без него
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Генеральный менеджер и президент «Колорадо Эвеланш» по хоккейным операциям Джо Сакик высказался про обмен российского нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус Блю Джекетс». «Лавины» получили за форварда три драфт-пика.

«Да, мы хотели получить активы за Вэла. Трудно расставаться с парнями, проводить сделки с участием игроков, которые вам нравятся. Он невероятный парень. Мы бы не взяли Кубок Стэнли в 2022-м, если бы он не играл так здорово. Команда была в огне, он играл на другом уровне.

У него были некоторые личные проблемы, которые он преодолел, и я горжусь им. Он изменился, он потрясающий, потрясающий человек.

Это тяжёлые решения, но потолок вынуждает их принимать. И ты пытаешься сделать всё наилучшим образом в интересах команды. Было трудно позвонить ему и сообщить об обмене после того, что он сделал для нашей организации», – приводит слова Сакика журналист Сэм Лен в социальной сети Х.

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