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Альберт Логинов вошёл в тренерский штаб «Торпедо»

Альберт Логинов вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
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Альберт Логинов вошёл в тренерский штаб «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Специалист будет работать с защитниками.

«Альберт Леонидович — опытный специалист, который, помимо хоккейной практики, глубоко погружён в теорию, много работает над видеоанализом и продолжает развиваться. Его выбор обусловлен главным образом мнением Алексея Геннадьевича Исакова, который имеет чёткое представление о работе тренерского штаба в обновлённом составе и распределении обязанностей между помощниками. Уверены, что тренерский штаб успешно выполнит поставленные задачи», — приводит слова генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги телеграм-канал клуба.

Логинов начал тренерскую карьеру в 2006 году. Специалист работал в «Ижстали», «Молоте-Прикамье», «Молоте», «Челнах», «Зауралье», «Северстали», новокузнецком «Металлурге», «Буране» и «Дизеле».

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