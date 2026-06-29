Крикунов назвал заслуженным получение Шарипзяновым приза «Золотая клюшка»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова в номинации на приз «Золотая клюшка» — награды лучшему игроку регулярного чемпионата КХЛ.

«Я согласен с выбором. Дамир провёл приличный чемпионат в этом году. Раньше он выделялся в оборонительных действиях, однако с этого сезона ещё и забивать начал. И не просто забивать, а приносить очки, много у него решающих шайб. Так что, я думаю, это заслуженно. В следующем сезоне он точно постарается довести «Авангард» до финала Кубка Гагарина. Но, конечно, один игрок ничего решить не может, так что посмотрим, как оно будет», — приводит слова Крикунова Vprognoze.