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«Нью-Джерси» объявил, что предложил новый контракт российскому нападающему Арсению Грицюку

«Нью-Джерси» объявил, что предложил новый контракт российскому нападающему Арсению Грицюку
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Пресс-служба «Нью-Джерси Дэвилз» сообщила, что предложила новый контракт российскому нападающему команды Арсению Грицюку. Помимо Грицюка, предложение о продолжении сотрудничества получили ещё шесть хоккеистов команды.

«Мы предложили квалификационные контракты Арсению Грицюку, Нико Доусу, Амадеусу Ломбарди, Якубу Малеку, Ксавьеру Паренту и Топиасу Вилену. Мы не предлагали квалификационные контракты Калену Аддисону, Тайлеру Бреннану, Полу Коттеру и Дилану Вендту», — сказано в сообщении пресс-службы «Нью-Джерси», которое было опубликовано в социальной сети X.

Грицюку 25 лет, за «дьяволов» он выступает с 2025-го.

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