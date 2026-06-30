«Нью-Джерси» объявил, что предложил новый контракт российскому нападающему Арсению Грицюку

Пресс-служба «Нью-Джерси Дэвилз» сообщила, что предложила новый контракт российскому нападающему команды Арсению Грицюку. Помимо Грицюка, предложение о продолжении сотрудничества получили ещё шесть хоккеистов команды.

«Мы предложили квалификационные контракты Арсению Грицюку, Нико Доусу, Амадеусу Ломбарди, Якубу Малеку, Ксавьеру Паренту и Топиасу Вилену. Мы не предлагали квалификационные контракты Калену Аддисону, Тайлеру Бреннану, Полу Коттеру и Дилану Вендту», — сказано в сообщении пресс-службы «Нью-Джерси», которое было опубликовано в социальной сети X.

Грицюку 25 лет, за «дьяволов» он выступает с 2025-го.