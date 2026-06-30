Крикунов: Месси — лучший футболист в истории, а Роналду не командный игрок

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На счету аргентинца 18 забитых мячей.

«Смотрю чемпионат мира. На турнире хватает играющих команд – Марокко, например. Но это чемпионат мира, понятно, что собраны все лучшие. Мне нравятся Франция и Аргентина. Месси забивает голы, но это командный футболист. Видно, что он готовился к турниру. Он понимал, что в 40 лет так просто с кондачка не сыграешь. Сейчас он демонстрирует хороший уровень. Тот же Роналду играет на себя, не командный. Месси – лучший футболист в истории. Он на самом деле заслуживает такого звания. Вспомните его самый результативный год – 90 голов! Представьте, что человек наколотил столько в футболе, а я даже не помню, кто в хоккее столько забивал за сезон», – приводит слова Крикунова «Советский спорт».