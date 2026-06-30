Инсайдер сообщил позицию «Айлендерс» по отношению к российскому нападающему Шабанову

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов не получал контрактного предложения от клуба. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Стефен Рознер в социальной сети X. 1 июля форвард станет ограниченно свободным агентом.

25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.

Шабанов — уроженец Челябинска, с 2021 по 2025 год нападающий играл за местный «Трактор». В составе челябинской команды хоккеист добирался до финала Кубка Гагарина.