«Коламбус» не стал делать предложение российскому защитнику Егору Замуле — источник

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» не стал делать квалификационное предложение российскому защитнику Егору Замуле. Об этом сообщает журналист Марк Шейг в социальной сети X. Ранее ЦСКА получил права на 26‑летнего защитника в результате обмена с нижегородским «Торпедо». Нижегородский клуб получил права на нападающего «Бостона Брюинз» Георгия Меркулова и денежную компенсацию.

26-летний Замула всю профессиональную карьеру провёл в североамериканских лигах. В НХЛ Егор сыграл 188 матчей и набрал 43 (8+35) очка в составе «Филадельфии Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Также он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года.