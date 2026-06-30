«Питтсбург» предложил контракты двум российским хоккеистам

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» сообщила, что предложила контракты двум российским хоккеистам — нападающему Егору Чинахову и защитнику Александру Алексееву.

«Питтсбург Пингвинз» продлил квалификационные предложения следующим семи ограниченно свободным агентам: Егору Чинахову (нападающий), Давиду Густафссону (нападающий), Вилле Койвунену (нападающий), Хендриксу Лапьеру (нападающий), Александру Алексееву (защитник), Джоэлу Бломквисту (вратарь), Артуру Шилову (вратарь)», — сказано в сообщении пресс-службы «Питтсбург Пингвинз», которое было опубликовано в социальной сети X.

Егор Чинахов — воспитанник «Омских Ястребов», за «пингвинов» он играет с 2025 года. Александр Алексеев также выступает за «Питтсбург» с 2025-го.