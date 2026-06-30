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«Нефтехимик» объявил о продлении контракта с защитником Пастуховым

«Нефтехимик» объявил о продлении контракта с защитником Пастуховым
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Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о продлении контракта с защитником Ильёй Пастуховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильёй Пастуховым, рассчитанный до конца сезона-2027/2028. Игрок обороны перешёл в нашу команду по ходу сезона-2023/2024 и за это время стал одним из столпов в защитной линии Стаи. Пастухов провёл в составе «Нефтехимика» 168 игр и набрал 27 (5+22) очков. Всего в КХЛ в его активе 221 матч и 31 (7+24) балл за результативность. Желаем Илье надежной игры и успешного выступления в Стае!» — сказано в сообщении пресс-службы «Нефтехимика», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

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