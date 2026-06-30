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Плющев заявил, что история Дорофеева говорит о деградации российской тренерской школы

Плющев заявил, что история Дорофеева говорит о деградации российской тренерской школы
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что история нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Дорофеева говорит о деградации отечественной тренерской школы. Дорофеев — воспитанник магнитогорского «Металлурга». В прошлом сезоне форвард выступал за «Вегас Голден Найтс», который добрался до финала Кубка Стэнли.

«Дорофеев был воспитан «Магниткой», но к основной команде его практически не подпускали. Это показатель именно тренерской работы – то есть человек не увидел талантливого игрока, не дал ему шанса и едва не загубил. Послушайте, если бы Дорофеев не рискнул и не сорвался бы в НХЛ, то сегодня в лучшем случае «пылил» бы где-нибудь в ВХЛ. Примерно такая же история в своё время была в ЦСКА с Кучеровым. Налицо и деградация нашей тренерской школы», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

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