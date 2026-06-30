Сергей Светлов: наша вратарская школа сохраняет лидирующие позиции в мире

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов ответил на вопрос, что для него стало самым интересным на прошедшем драфте НХЛ — 2026.

— Что для вас стало самым интересным на драфте-2026?

— Выбраны семь российских вратарей. А если учесть Казахстан и Беларусь, то голкиперов становится и вовсе 10. Это говорит о том, что наша вратарская школа сохраняет лидирующие позиции в мире. Отличная тенденция!

— Как её объяснить?

— В нашем хоккее всегда были отличные голкиперы. Плюс всё больше внимания тренерам вратарей и специальным вратарским лагерям. Когда начинал свою тренерскую карьеру, профессия тренера по голкиперам только заявляла о себе. А сейчас в некоторых клубах уже по два тренера голкиперов. Отсюда и прогресс. Зато с защитниками и особенно с центральными нападающими у нас есть проблемы. И драфт это тоже подтвердил, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.