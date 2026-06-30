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Иван Демидов посетил матч сборной Португалии на ЧМ-2026

Иван Демидов посетил матч сборной Португалии на ЧМ-2026
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и его одноклубник вратарь Якуб Добеш посетили матч сборной Португалии на чемпионате мира — 2026. Демидов выложил в социальных сетях фотографию с похода на стадион. В регулярном чемпионате НХЛ 20-летний Демидов провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи.

Фото: Личный архив Демидова

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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