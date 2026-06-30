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Олимпийский чемпион Светлов оценил переход Хёукеланна в «Трактор»

Олимпийский чемпион Светлов оценил переход Хёукеланна в «Трактор»
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о переходе вратаря Хенрика Хёукеланна в «Трактор». По информации «Чемпионата», зарплата норвежского голкипера в челябинском клубе составляет 55 млн рублей за каждый из двух сезонов по контракту.

— Что отметили для себя на июньском трансферном рынке КХЛ?
— В последние дни широко обсуждается приглашение в «Трактор» первого норвежского вратаря – Хёукеланна. Много интереса, но много критики и юмора. Одни поддержали клуб, другие раскритиковали.

— Кто прав?
— Решение спорное. Да, Хёукеланн хорошо проявил себя на последнем чемпионате мира. Но, с другой стороны, уровень этого турнира был не самым высоким, а Норвегия многие матчи с фаворитами проводила от массированной обороны. В последние годы стиль игры «Трактора» совсем другой – команда старается много времени проводить в атаке, возникают бреши в обороне. С одной стороны, бросков по воротам «Трактора» не так много, но с другой – все они качественные и опасные. Это жёсткий режим для любого голкипера. Канадец Дригер, отнюдь не худший в Северной Америке, в прошедшем сезоне этого в «Тракторе» не выдержал – и подразвалился. Норвежцу, подозреваю, тоже будет непросто, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

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