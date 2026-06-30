Плющев: ситуация с подготовкой российских игроков критическая, пора бить в колокола

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвёл итоги прошедшего драфта НХЛ, на котором выбрали 25 российских хоккеистов.

— Главный вывод всей этой истории с драфтом НХЛ?

— Ситуация с подготовкой молодых игроков действительно критическая. Нужно об этом говорить – и не Иванову, Петрову, Плющеву, а ответственным лицам. Про наши лиги мы уже сказали. Но ведь есть и Тренерский совет ФХР, который не собирался уже несколько лет. Я понимаю, что его глава, уважаемый Борис Майоров, в эти дни занят более важным делом — по линии клуба защищает от нападок Плющева господина ассистента Скудру. Но ведь личное не должно подменять собой общественное. Совсем скоро начинается июль – и от всех наши юниоров-неудачников, проигнорированных драфтом, уже должен идти дым – как после индивидуальных тренировок, так и командных. Борис Александрович, легенда нашего хоккея, его воспитанник и тренер, знает об этом лучше всех. Пора говорить правду – и бить в колокола, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.