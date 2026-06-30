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Экс-тренер СКА Черкас назвал лучшего голкипера в истории хоккея

Экс-тренер СКА Черкас назвал лучшего голкипера в истории хоккея
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Бывший голкипер СКА Сергей Черкас назвал экс-вратаря сборной СССР Владислава Третьяка лучшим голкипером в истории хоккея. За время профессиональной карьеры хоккеиста Третьяк трижды выигрывал Олимпийские игры, 10 раз побеждал на чемпионатах мира и девять раз — на чемпионатах Европы.

«Лучшим вратарём в истории остаётся Владислав Третьяк. Может, я из прошлого века, но для меня он образец вратарского искусства. В последнее время в России много классных вратарей — Василевский, Бобровский, Шестёркин, Сорокин. Но для меня Третьяк остаётся лучшим, даже сравнить ни с кем нельзя. Несмотря даже на XXI век. Третьяк — лучший на все времена, таким и останется», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

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