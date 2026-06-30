МХК «Спартак МАХ» объявил об изменениях в тренерском штабе команды

Пресс-служба МХК «Спартак МАХ» объявила об изменениях в тренерском штабе команды в преддверии нового сезона-2026/2027. Так, главным тренером стал 50-летний специалист Константин Касаткин.

«Представляем тренерский штаб МХК «Спартак МАХ» в сезоне-2026/2027. Главным тренером МХК «Спартак МАХ» стал Константин Касаткин. 50-летний специалист известен по работе в системе «Локомотива», став чемпионом НМХЛ с «Локо-Юниор». Начиная с 2022 года Константин Викторович работал главным тренером в клубах МХЛ «Локо-76», «Капитан» и «Алмаз». Пост тренера по нападающим занял Максим Овчинников. В последние годы Максим Юрьевич возглавлял «Ирбис», а ранее работал в тренерских штабах «Лады» на уровне ВХЛ, «Чайки» и «Локо» в МХЛ, став обладателем Кубка Харламова в сезоне-2018/2019.

В новый штаб команды вошли тренер по защитникам Василий Бузин и тренер вратарей Иван Докин, известные по работе в Академии «Спартака». Продолжат работу с командой тренер вратарей Юлиан Неделя и тренер по развитию Олег Приданников. Также укрепили МХК «Спартак МАХ» реабилитолог Александр Демидко и тренер по ОФП Глеб Шашков, ранее игравший в системе «Спартака». Пост видеотренера занял выпускник МХЛ Роман Шефер. Благодарим Альберта Мальгина, Евгения Галкина и Алексея Ткачука за работу с командой и приветствуем новый тренерский штаб МХК «Спартак МАХ», желаем успехов и много побед в предстоящем сезоне!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака МАХ».