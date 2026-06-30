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«Будем молиться за хоккей». Вячеслав Быков — о допуске российских фигуристов

«Будем молиться за хоккей». Вячеслав Быков — о допуске российских фигуристов
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов и конькобежцев до международных соревнований.

«Очень радостное событие. Наконец-то это произошло. Теперь будем молиться за хоккей. Надеюсь, российские хоккейные сборные допустят уже совсем скоро», — приводит слова Быкова Metaratings.

Ранее ISU объявил, что отстранение от международных турниров в отношении фигуристов и конькобежцев из России и Беларуси отменено. Спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

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